IGF: Estado gastou 3.760 milhões em subvenções públicas em 2015

O relatório de monitorização destes apoios públicos realça o Estado concedeu este ano subvenções, benefícios e outros apoios financeiros a 47.694 entidades (menos do que os 49.939 beneficiários de 2014), num total de 3.760 milhões de euros (abaixo dos 4.380 milhões de euros gastos no ano anterior).

A Inspeção-Geral de Finanças justifica “parte significativa” desta diferença nas subvenções atribuídas entre os dois anos pelo facto de o IAPMEI — Agência para a Competitividade e Inovação não ter reportado à entidade “nos moldes previstos, e diferentemente do que sucedeu no ano anterior” apoios no valor de 534 milhões de euros.

“Caso se excluam os montantes atribuídos a título de garantias pessoais, de doações e cedências de património e de isenções e outros benefícios fiscais não automáticos, ou seja, situações em que não se verificou um fluxo monetário, o total reduz para 3.478 milhões de euros, o que representa 4% da despesa consolidada do Estado e cerca de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) previsto para 2015”, sublinha esta entidade.