IGF alerta: Santa Casa da Misericórdia do Porto não está a cumprir regras de contratação pública

A Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP) não está a cumprir as regras do Código dos Contratos Públicos que são aplicadas quando existe financiamento comunitário ou público. O alerta consta numa auditoria da Inspeção Geral de Finanças (IGF) à SCMP, onde dá conta que, em 2015, a entidade liderada por António Tavares apenas publicou cinco contratos no Portal Base dos contratos públicos, cerca de 245 mil euros, montante muito inferior ao total dos fundos comunitários que, naquele ano, ascenderam a perto de 16 milhões de euros.

“Apesar de o regime do Código dos Contratos Públicos ser aplicável à SCMP e de terem sido emitidas instruções no sentido de serem cumpridas as regras daquele regime quando exista financiamento comunitário ou público (Despacho n.º 72/2015, de 21/08, do Provedor), a entidade não as observou”, lê-se na auditoria da IGF, a que o Jornal Económico teve acesso.

A auditoria da IGF abrangeu o período 2012/2016 e foi realizada com a finalidade de verificar se a SCMP utiliza de forma eficaz os recursos próprios e os financiamentos públicos recebidos, no cumprimento da sua missão de Instituição Particular de Solidariedade Social.