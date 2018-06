IGCP anuncia novas Obrigações do Tesouro para particulares com juro de 1%

O Tesouro vai emitir Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável, conhecidas como Obrigações destinadas a particulares e pequenos investidores este ano. O anúncio foi feito pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida (IGCP) que vai regressar a este tipo de produtos, as OTRV, com uma emissão a sete anos.

A emissão terá um valor nominal unitário de 1.000 euros e uma valor nominal global inicial de até 500.000.000 euros (500 milhões de euros), “o qual poderá ser aumentado, por opção do emitente, até ao dia 10 de julho de 2018, inclusive”, lê-se na ficha informativa da emissão publicada no site do IGCP.

As OTRV serão colocadas através de oferta pública de subscrição dirigida ao público em geral a decorrer entre as 8h30 do dia 4 de julho de 2018 e as 15h00 do dia 17 de julho de 2018.