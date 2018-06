IGAI investiga presença da extrema-direita entre as forças de segurança

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) está a investigar a presença da extrema-direita entre as forças policiais. Em entrevista ao jornal “Público” e à “Renascença”, a diretora-geral do IGAI, Margarida Blasco, garante que não pactua com comportamentos racistas das forças de segurança e assegura que a entidade está a acompanhar estes fenómenos a par e passo.

No último relatório do comité antitortura do Conselho da Europa, Portugal foi identificado como um dos países da Europa Ocidental com mais violência policial. Em causa estão fenómenos como de Cova da Moura, que fez sentar no banco dos réus 17 polícias, acusados de racismo e tortura contra jovens luso-africanos na esquadra de Alfragide.

“Quem pratica este tipo de atos e é condenado deve, como é evidente, ser erradicado”, afirma Margarida Blasco. “Queremos forças e serviços de segurança que cumpram intransigentemente os direitos humanos. E nisso somos intransigentes. Podemos compreender determinados fenómenos mas não pactuamos com eles. E queremos ir a fundo”.