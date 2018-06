Ifo revê em baixa perspetiva de crescimento para a Alemanha

O Institute for Economic Research (Ifo) reviu esta terça-feira em baixa as perspetivas de crescimento da economia alemã. Os analistas prevêem que a Alemanha cresça apenas 1,8% neste ano e no próximo, menos um quarto do que o anteriormente esperado, devido à fraca atividade industrial dos primeiros quatro meses do ano e às disputas comerciais entre a União Europeia (UE) e os Estados Unidos.

As previsões anteriores do Ifo antecipavam um crescimento da economia alemã de 2,6% para este ano e de 2,1% para 2019. Entre janeiro e abril assistiu-se a uma abrandamento na atividade industrial da Alemanha e a um recuo das exportações.

“A economia desenvolveu-se de uma forma significativamente mais fraca do que o esperado nos primeiros meses do ano”, explica o instituto de pesquisa alemão, em comunicado. “Os riscos económicos globais aumentaram significativamente”, acrescenta.