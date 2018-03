Ifo estima crescimento económico “robusto” da zona euro até junho

A zona euro deverá ter “um crescimento económico robusto de 0,6% no primeiro e segundo trimestres de 2018, de acordo com o ifo Institute (Munique), KOF (Zurique) e Istat (Roma)”.

A expansão na economia da área do euro deverá continuar, impulsionada pelo crescimento da atividade económica global e pela procura externa (exportações).

O crescimento desacelerará marginalmente para 0,5% no terceiro trimestre, diz o Ifo.

Os principais impulsionadores do crescimento são o investimento, que beneficiará das baixas taxas de juros e do crescimento da taxa de utilização da capacidade instalada. O investimento aumentará 1,0%, 0,9% e 0,7%, respectivamente, nos primeiros três trimestres de 2018. O consumo das famílias privadas também aumentará 0,5% inicialmente e 0,4% no terceiro trimestre. A inflação aumentará em 1,3% em comparação anual para 1,6% no segundo trimestre e 1,7% no terceiro trimestre, estimam os institutos europeus.

Os riscos desta previsão incluem o aumento das taxas de juros e impacto no investimento e a valorização do euro e impacto para as exportações, bem como as tensões no comércio internacional após as decisões tarifárias tomadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Mas como factores de risco surgem ainda o Brexit, os resultados eleitorais da Itália e as tensões no Oriente Médio, que também podem ter um impacto negativo.

A previsão de inflação baseia-se no pressuposto de que o preço do petróleo Brent é de 66 dólares norte-americanos por barril e o euro custa 1,23 dólar.