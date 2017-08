IFFRU 2020 – Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas

Criado no âmbito do Portugal 2020 e prestes a ser lançado, o IFRRU 2020 é um instrumento financeiro que visa apoiar investimentos em reabilitação urbana.

Os fundos do IFRRU2020 serão disponibilizados através das instituições financeiras selecionadas para a gestão dos apoios que, por sua vez, irão lançar produtos financeiros específicos de apoio a este tipo de intervenções.

Em termos gerais, os instrumentos financeiros serão constituídos por fundos provenientes do Portugal 2020, da Contrapartida Pública Nacional, do Banco Europeu de Investimento, do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa e fundos próprios das instituições financeiras gestoras.