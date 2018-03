Iémen: forças sauditas destroem mísseis de rebeldes

As forças militares da Arábia Saudita abateram sete mísseis disparados pelas forças rebeldes de Houthi, no Iémen. De acordo com as autoridades, três dos disparos ocorreram na capital saudita, Riade, e fizeram um morto e dois feridos, devido à queda dos destroços na cidade aquando da explosão.

Tudo ocorreu no domingo, precisamente no dia em que se comemorava o terceiro aniversário da intervenção da coligação das forças sauditas na guerra civil do Iémen. A coligação acusa o Irão de fornecer armamento aos rebeldes de Houthi.

“Esta ação hostil e agressiva do grupo Houthi, prova que o regime iraniano continua a distribuir-lhes armamento de capacidade militar”, disse Turki al-Malki, porta-voz da coligação saudita.