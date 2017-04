Identificado o autor do atentado de São Petersburgo

Já foi identificado o bombista suicida que terá sido o responsável pelo atentado desta segunda-feira que provocou a morte a 11 pessoas na linha roxa do metropolitano de São Petersburgo. As autoridades acreditam que se trata de Akbarjon Djalilov, de 22 anos, cidadão do Quirguistão.

O comité de investigação russo está a dar o caso como um “ato terrorista” e acredita que Akbarjon Djalilov terá recorrido a uma bomba de fabrico caseiro, com pregos no seu interior, para vitimar o máximo número possível de pessoas numa das linhas mais movimentadas da segunda maior cidade russa.

As autoridades acreditam que o suspeito terá largado do carruagem do metro uma mala que continha cerca de 300 gramas de trinitrotolueno, um explosivo frequentemente conhecido como TNT.