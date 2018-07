IBM e Galp impulsionam inovação no setor energético

Enquanto o consumo de energia cresce exponencialmente em todo o mundo, assistimos a um esgotamento acelerado dos nossos recursos naturais e de fontes de energia. Estima-se que o consumo global de energia aumente 50% nos próximos 25 anos e, neste contexto, serão necessárias cada vez mais tecnologias avançadas para ajudar o setor a encontrar e avaliar novas reservas de hidrocarbonetos.

Esta avançada solução utiliza IA e outras tecnologias de ponta para interagir com os cientistas e ajudá-los a criar modelos geológicos mais rigorosos, a realizar uma avaliação de risco mais rápida para novas prospeções e a otimizar a localização e exploração de novos poços de petróleo. Com isso, estamos também a criar e a reunir um conjunto de informações ao longo do tempo, permitindo a transferência e retenção de conhecimento. Aliás, o acesso a toda esta informação pode agilizar o desenvolvimento de competências de jovens profissionais na área.