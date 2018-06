Ibersol regista aumento de capital para 36 milhões de euros

Esta terça-feira, dia 26 de junho, a Ibersol informou o mercado que registou no passado dia 15 de junho de 2018, na Conservatória de Registo Comercial do Porto, o aumento do capital social de 30 milhões de euros para 36 milhões de euros.

Este aumento de capital da Ibersol foi efetuado por incorporação de reservas livres, tendo sido aprovado na assembleia geral desta sociedade, realizada em 14 de maio último.

Recorde-se que a Ibersol representa em Portugal as marcas de restauração Burger King, Pizza Hut, KFC – Kentucky Fried Chicken, Pans & Company, Ò Kilo e Pasta Caffé, entre outras.