Iberia vai fazer voos para a Madeira desde Santiago de Compostela

A nova operação decorrerá durante dois meses, em julho e agosto. Para já, a companhia espanhola não tem planos para prolongar as ligações.

Segundo referiu Celia Muñoz, diretora de vendas da Iberia para o mercado na Europa, África, Ásia e Médio Oriente, ao Publituris, será uma aposta para a época alta em que admite que a Iberia tem enormes expetativas.

No entanto, o Presstur havia revelado anteriormente que a companhia aérea, segundo uma informação aos GDS (sistemas de intermediação eletrónica, neste caso, entre as companhias de aviação e as agências de viagens), vai operar esta ligação entre a Galiza e a Madeira sob a marca Iberia Regional/Air Nostrum.