Hyundai com crescimento recorde em março

A Hyundai registou no passado mês de março um crescimento de 63,5% no mercado português de veículos ligeiros, face ao mês homólogo do ano passado, o que a coloca no lugar cimeiro entre as marcas do Top 20 nacional em termos de crescimento. Ao mesmo tempo, este resultado contraria a tendência do mercado, que fechou o mês de março a perder 2,5%. Em termos acumulados, de janeiro a março de 2017, a Hyundai cresceu 63,1% face ao ano anterior, consolidando uma trajetória de crescimento que vem acontecendo desde 2015.

Segmentando a análise, entre os ligeiros de passageiros, a Hyundai registou um crescimento de 58,2% face a 2016, tendo para isso contribuído, na opinião da marca, o facelift do Hyundai i10, o lançamento do novo i30 e os bons desempenhos comerciais de i20 e Tucson. Entre os comerciais ligeiros, a Hyundai reclama ter conseguido o maior crescimento no mês de março e em resultado acumulado, ambos face a períodos homólogos. Recorde-se que ainda no início de 2017 a Hyundai apresentou a sua gama de comerciais para Portugal, juntando o Hyundai H-1 e o novo H350 ao i20 Van. Para estes resultados pode também ter tido forte contributo a oferta de cinco anos de garantia sem limite de quilómetros, algo que agrada tanto aos clientes particulares como às empresas.

Apostada a ser a marca asiática número 1 na Europa até 2021, a Hyundaio continuará a sua ofensiva de produto, com o lançamento, ainda este ano, das versões elétrica e híbrida plug-in do Ioniq (na imagem). Além destes chegarão ao mercado ainda os i30 SW e, no final do ano, o novo SUV compacto da marca, o Kauai.