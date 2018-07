Hub de inovação da Mercedes já escolheu a morada em Lisboa

A multinacional alemã vai instalar-se na Factory Lisbon, no Hub Criativo do Beato, a partir de 2019. O ‘open space’ selecionado terá um parque verde no telhado e vista para o rio Tejo.

A Mercedes-Benz.io, o hub de inovação da fabricante automóvel alemã, já escolheu a nova em Lisboa. O espaço de transformação digital da multinacional vai instalar-se num dos open spaces da Factory Lisbon, no Hub Criativo do Beato. O hub vai estar em funcionamento a partir de 2019 e terá um parque verde no telhado e vista para o rio Tejo, de acordo com a informação veiculada esta terça-feira pela Câmara Municipal de Lisboa. De acordo com o executivo camarário, a Factory Lisbon, a organização que gere um dos maiores campus para startups e empresas tecnológicas na Europa, já está a remodelar os cerca de 10 mil metros quadrados da Fábrica de Massas e da Bolacha. "Um dos aspetos mais marcantes do futuro edifício da Factory Lisbon, onde irão instalar-se várias startups, num total previsto de mais de 700 pessoas, é a abertura ao público de um miradouro jardim na cobertura, que com cerca de 2.000 metros quadrados, que permitirá a criação de áreas de estar e a realização de eventos numa franca relação com o rio", assinala a autarquia liderada por Fernando Medina, em comunicado.