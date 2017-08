Huawei pode ultrapassar vendas da Apple neste trimestre

A Huawei está ‘a um passo’ de ultrapassar a gigante tecnológica Apple e de se afirmar como marca líder na venda de smartphones já neste trimestre, revelam fontes associadas a fornecedoras de dispositivos móveis do Taiwan.

O relatório dos fornecedores avança que o mercado está cada vez mais interessado nas linhas topo de gama P e Mate da Huawei e, com a data de lançamento do próximo iPhone marcada apenas para o final do trimestre, é provável que a marca chinesa ganhe espaço para conquistar a segunda posição.