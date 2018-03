Hoteleiros estão “menos otimistas” com ocupação na Páscoa

Para o período das férias escolares, de 26 de março a 6 de abril, apenas 35% dos hoteleiros inquiridos indicaram que neste período a taxa de ocupação (TO) será melhor do que a de 2017, avança a AHP – Associação da Hotelaria de Portugal, com base nos resultados obtidos num inquérito realizado aos hoteleiros seus associados.

Aferindo as perspetivas dos hoteleiros para o período da Páscoa, para além da TO, importa reter que para 64%, o preço médio por quarto ocupado será melhor e 61% considera que terá um RevPAR superior. As receitas totais e de alojamento serão iguais ou melhores para 79% e 80% dos inquiridos, respetivamente.

A região mais otimista relativamente à TO é o Algarve, a estada média será igual ao ano anterior em todas as NUTS. À semelhança dos quatro últimos anos, Portugal e Espanha serão os principais mercados emissores durante este período (24% e 22%, respetivamente). Também para o fim de semana da Páscoa, de 30 de março a 1 de abril, as expectativas são menos otimistas na taxa de ocupação face ao mesmo fim-de-semana de 2017.