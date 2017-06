Hotelaria: Pestana divide pódio dos grupos hoteleiros com Vila Galé e Accor

Em 2016, de entre os 10 grupos hoteleiros/ entidades de management com o maior número de unidades de alojamento, destacou-se o Grupo Pestana que lidera esta lista com 7326 unidades de alojamentos (5,2% do total) e com 14.998 camas, que os seus 67 empreendimentos oferecem.

Em sentido ascendente, este ano, estão os grupos Marriots Hotels & Resorts, com 2436 unidades de alojamento e 5490 camas; o DHM – Discovery Hotel Management, e Turim Hotéis.

Ainda segundo a 12ª edição do Atlas da Hotelaria da Deloitte, os hotéis continuam a ser a tipologia de empreendimentos turísticos mais representativa em Portugal, com 73%. Seguem-se os apartamentos turísticos (10%), os hotéis apartamentos (7%), os hotéis rurais (5%), os aldeamentos turísticos (3%) e as pousadas (2%). Um panorama que se mantém praticamente inalterado face à edição de 2016.