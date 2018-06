Hotelaria: Páscoa “pesa” no abrandamento registado desde o início do ano

A atividade hoteleira em Portugal registou um abrandamento desde o início de 2018, em termos acumulados, segundo os dados do Instituto nacional de Estatística revelados hoje, sexta-feira, no relatório referente à Atividade Turística de abril 2018.

Estes resultados foram influenciados influenciados pelo efeito do calendário do período de Páscoa, dado que em 2018 esta época impulsionou as dormidas na hotelaria essencialmente no mês de março.

A hotelaria registou 1,8 milhões de hóspedes e 4,7 milhões de dormidas em abril último, correspondendo a descidas de 5,4% e 8,4%, respetivamente, ainda que, quando comparados com os números do mês anterior (março), traduzam subidas de 11,7% e 9,9%, respetivamente.