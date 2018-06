Hotéis Tivoli anuncia primeira unidade do grupo no Alentejo

A Tivoli Hotels & Resorts anunciou esta segunda-feira, 11 de junho, que vai passar a explorar uma nova unidade hoteleira no Alentejo, na cidade de Évora. A entrada em funcionamento do Tivoli Évora Ecoresort está prevista para o segundo semestre de 2018.

“O hotel está a três quilómetros do centro histórico da cidade alentejana e vem juntar-se ao atual portefólio da marca Tivoli, que conta com 13 unidades em Portugal, no Brasil e no Qatar”, destaca a cadeia hoteleira controlada pelo grupo tailandês Minor Hotels Group, em comunicado.

“Rodeado por sobreiros, azinheiras e oliveiras centenárias, o hotel, atualmente a operar como Ecorkhotel, Évora – Suites & Spa, fica situado na extensa planície alentejana, a cinco minutos do centro de Évora, cidade classificada pela UNESCO como Património Mundial da Humanidade, e a uma hora de carro da cidade de Lisboa”, acrescenta.