Hospital do Funchal com horário de visitas alargado no Natal

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) decidiu alargar o horário das visitas hospitalares para dar oportunidade aos pacientes de passarem mais tempo com os respetivos familiares e amigos nesta quadra.

Assim sendo, nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1 de janeiro, o horário das visitas hospitalares prolonga-se das 12 horas às 15 horas e das 18 horas às 20 horas.

O SESARAM reajustou também o horário de funcionamento dos serviços de prestação de cuidados nos Centros de Saúde, na sequência da tolerância de ponto desta sexta-feira, sendo que os centros de saúde com Serviço de Atendimento Urgente mantêm o normal funcionamento e que os centros de saúde com tratamentos de enfermagem programados inadiáveis se mantêm abertos.

No Funchal, os centros de saúde do Bom Jesus e da Nazaré mantêm as consultas médicas e as consultas não programadas no período da tarde. Nos restantes centros de saúde, a prestação de cuidados será efetuada no período da manhã, entre as 8:00 e as 13:00.