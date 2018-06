Hospital de Almada e Hospital da Luz são os públicos e privados com mais queixas

O Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, em Almada, e o Hospital da Luz foram as unidades de saúde com internamento no setor público e no privado, respetivamente, com o maior número de queixas dos utentes no ano passado. A Entidade Reguladora da Saúde (ERC) divulgou esta quinta-feira o mais recente relatório sobre reclamações, sugestões e elogios (REC) assinalados em Portugal, onde se concluiu que houve 70.120 processos, o que representa um acréscimo de 18,4% em relação a 2016.

De acordo com o documento, os pacientes denunciaram sobretudo os “procedimentos administrativos” (20,3%), “sendo particularmente reclamada a qualidade da informação institucional disponibilizada”, os “tempos de espera” (19,5%), “em especial o tempo de espera para atendimento clínico não programado superior a uma hora” e a “focalização no utente” (17%), “salientando-se as questões relacionadas com delicadeza/urbanidade do pessoal clínico”.

No ano passado, foram submetidos no sistema da ERC 80.049 reclamações (87,6%), sugestões (1,3%) e elogios (11,2%), mais 15,2% do que em 2016, segundo a entidade responsável pela apreciação e monitorização do seguimento dado pelos prestadores de cuidados de saúde às REC de que são alvo. “O mais frequentemente mencionado nos 8.948 processos classificados como elogios foi o “pessoal clínico” (29,2%), seguindo-se o “funcionamento dos serviços clínicos” das instituições (22,6%)”, destaca ainda o regulador.