Hospital da Praia equilibra as contas e até já paga dívidas a privados

Segundo o presidente do conselho de administração, Júlio Andrade, neste momento o Hopsital público detém dividas apenas para com a Electra (empresa de electricidade) e a Emprofac (empresa de medicamentos) e mais um fornecedor privado no valor de 20 mil contos, estando a prever entrar o ano de 2019 sem dívidas.

Andrade admite, contudo, que mantêm ainda uma dívida acumulada junto do sector público que ronda os 220 mil contos, embora, em apenas dois anos tenham conseguido reduzir esse acumulado que era de 402 mil contos.

Conforme realçou, uma vez saneada as suas dívidas, o HAN vai, brevemente, iniciar a fase de modernização das suas instalações, nomeadamente a nível do banco de urgência, o sector de atendimento dos doentes, bolco operatório e outros.