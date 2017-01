Hospital de Cascais vai continuar em regime de PPP, mas pode ir a novo concurso público

O hospital de Cascais deve continuar a ser gerido em regime de PPP – Parceria Público-Privada, de acordo com um despacho publicado ontem em Diário da República.

O documento explicita que o relatório intercalar do grupo de projeto relativo ao hospital de Cascais, a funcionar no âmbito da UTAP – Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, conclui que estão “reunidas as condições para, no caso específico do Hospital de Cascais, se recomendar a adoção de um modelo de PPP”, devendo, contudo, ser garantido que “os encargos do Estado não são superiores àqueles que serviram de base aos cálculos efetuados e que sustentam a presente conclusão”.

E o despacho adverte que “não se verificam todos os requisitos necessários a uma decisão de renovação do contrato de gestão”, pelo que, se o Governo o entender, poderá ser aberto um novo concurso público para a gestão do Hospital de Cascais. Esta unidade é gerida pelo grupo norte-americano United Health, através da sua participada brasileira Amil, que garantiu este contrato depois de ter comprado os HPP – Hospitais Privados de Portugal à Caixa Geral de Depósitos.