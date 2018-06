Hospitais têm de dizer até 27 de julho quanto dinheiro e pessoal precisam para 2019

Os hospitais têm até dia 27 de julho para dar a conhecer as necessidades de cada unidade hospitalar sobre as necessidades de pessoal e de financiamento para 2019, de acordo com um despacho do Governo enviado este mês, informa o “Diário de Notícias” esta segunda-feira.

Agora as adminsitrações hopsitalares têm de debater com as admiistrações regionais de saúde os investimentos para o próximo ano, de forma a que o Governo possa preparar o Orçamento do Estado na área da saúde. Uma preparação que nunca tinha arrancado tão cedo.

O despacho é assinado pela secretária de Estado da Saúde, Rosa Valente de Matos, datado de 30 de maio, e pede ainda que até 13 de julho as adminsitrações reúnam com os vários setores dos hospitais para definir objetivos de produção e as carências de recursos humanos para 2019.