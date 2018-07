Hospitais gastaram 1.141 milhões de euros com medicamentos em 2017

Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) gastaram 1.141 milhões de euros com medicamentos em 2017, de acordo com dados divulgados pela edição desta segunda-feira do “Jornal de Notícias” (JN). Em comparação com o ano anterior, tratou-se de um aumento de 59 milhões de euros.

No período da ‘troika’, a despesa com os medicamentos caiu mas desde 2015 (+7,8%) ainda não parou de crescer. Em 2016 aumentou 4,7% e em 2017 subiu 5,5%.

“Defendemos os contratos de partilha de risco com a indústria, com remuneração por doente tratado e não por medicamento, a exemplo do que foi negociado para hepatite C, mas para a oncologia e o VIH/sida”, disse ao JN o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço.