Hospitais do SNS com redução de 53 enfermeiros entre abril e maio

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) alertou hoje que, entre abril e maio, saíram 77 enfermeiros e foram admitidos 24 e que a situação se tem agravado nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) desde outubro de 2017.

Em comunicado, a direção do SEP refere que se trata de dados do próprio Ministério da Saúde (balanço social), numa altura em que o “caminho para a rutura das instituições tem vindo paulatinamente a acontecer com o `fechar de olhos´ do Governo”.

O sindicato indica ainda que o volume de saídas entre outubro de 2017 e maio de 2018 foi de 384 e que as admissões “foram apenas 111”.