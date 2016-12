Horta Osório elogia solução para lesados do BES

O presidente do Lloyds Bank, António Horta Osório, elogiou a solução encontrada para os lesados do BES, e disse que o acordo só peca por ser tardio. “o problema dos lesados do BES devia ser resolvido de forma justa e equitativa e a solução apenas peca por ser tardia”.

A solução para pagar aos lesados do BES detentores de títulos de dívida das empresas do Grupo Espírito Santo que faliram, prevê a recuperação de entre 50% e 75% do valor do investimento feito pelos clientes do BES.

A recuperação será feita ao longo de três anos, através de um veículo a ser constituído e financiado sobretudo pelo Fundo de Resolução, e passa pela abdicação de quaisquer acções judiciais.

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) rejeita que o Fundo de Resolução (participado pelos bancos portugueses) tenha alguma responsabilidade no financiamento desta solução.