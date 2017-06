Horizonte 2020: Vision Box recebe mais de 2 milhões de euros

Em Portugal, a empresa beneficiária é a Vision Box – Soluções de Visão por Computador, com sede em Carnaxide. O seu projeto (Smart-Trust) apresenta um vetor tecnológico para identificação móvel que aumenta drasticamente a fiabilidade e os níveis de confiança da verificação da identidade nas fronteiras europeias, aumentando deste modo a segurança dos Estados-Membros. Este é um exemplo do envolvimento das PME na investigação e no desenvolvimento no domínio da segurança.

Nesta fase do Instrumento PME, cada projeto pode receber até 2,5 milhões de euros (5 milhões para projetos no domínio da saúde) para financiar atividades de inovação como a demonstração, o ensaio, a fase-piloto, a fase de expansão e a miniaturização, para além de desenvolver um plano de negócios sólido.

Em pouco mais de dois anos, o Instrumento já financiou várias dezenas de PME portuguesas inovadoras com mais de 15 milhões de euros. E num futuro próximo, Carlos Moedas, Comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação, responsável por este instrumento financiado pelo Horizonte 2020, assegura que “estes resultados podem progredir”, deixando por isso um desafio para outras PME portuguesas “arriscarem e concorrerem a este Instrumento que oferece grandes oportunidades. Com o apoio do Horizonte 2020, a UE ajuda as PME inovadoras, fundamentais para a criação de novos postos de trabalho, mais investimentos e maior crescimento económico em Portugal”.