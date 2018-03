Horizonte 2020 com quatro milhões de euros para as RUP na área da investigação

No âmbito do Horizonte 2020 as Regiões Ultraperiféricas (RUP) vão receber quatro milhões de euros para a área da investigação. Esta foi uma das garantias dadas pelo comissário Carlos Moedas ao grupo parlamentar do PSD Madeira que esteve de visita ao Parlamento Europeu, a convite da eurodeputada Claúdia Monteiro de Aguiar.

Nesta visita ao Parlamento Europeu o grupo parlamentar do PSD Madeira esteviram reunidos com Carlos Moedas, Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, com o Representante Permanente de Portugal junto da União Europeia, Embaixador Nuno Brito, com representantes da EURODOM, consultora especializada em assuntos das Regiões Ultraperiféricas, e com a Comissão Europeia, nomeadamente com a Direção-Geral da Política Regional e Urbana, unidade RUP, a Direção-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas e o Comité das Regiões.

Para além de referir dos quatro milhões de euros disponíveis para as RUP na área da investigação destaca-se nestas reuniões entre o PSD Madeira e representantes europeus a intenção da Comissão Europeia em criar uma ‘Task Force’ sobre o Princípio da Subsidiariedade e da Proporcionalidade com o intuito de dar uma oportunidade de se “envolver os Parlamentos Regionais no processo de decisão”.