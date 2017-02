Horas extraordinárias dos médicos pagas a 100% a partir de julho

A partir de julho, o governo vai repor 100% o pagamento das horas extraordinárias aos médicos que trabalham em entidades públicas empresarias e que trabalham em serviços na dependência direta do Estado. A reposição, que será gradual com os primeiros 75% do valor da hora extra a ser reposto a partir de março, foi avançada ao Jornal Económico pelo secretário geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM). Jorge Roque da Cunha critica, no entanto a medida ao considerar que “é discriminatória” face aos trabalhadores das Entidades Públicas Empresariais (EPE) que, desde janeiro, viram já a reposição integral do pagamento das horas extraordinárias.

Segundo Jorge Roque da Cunha a reposição do pagamento das horas extras aos médicos foi avançado ao SIM nesta segunda-feira, 6 de fevereiro, na sequência de uma reunião em solicitação do sindicato que decorreu com o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, os dois secretários de Estado (Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo e o da Saúde, Manuel Delgado) e a presidente da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), Marta Temido.

O secretário-geral do SIM avança que neste encontro foi assumido pelo Governo que o pagamento do valor hora extra será reposto a 75% a partir de 1 de março e a 100% a partir de 1 de julho, sendo assim reposto integralmente o disposto no regime que regulamenta a remuneração do trabalho extraordinário.