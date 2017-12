‘Hora do Conto’ este sábado na FNAC

A FNAC do MadeiraShopping organiza este sábado a ‘Hora do Conto’ onde será discutido o livro ‘O Fato do Pai Natal’.

A sessão conta com a presença de Leda Pestana e marca o encerrar do ciclo ‘Hora do Conto’ com esta contadora de estórias. O evento tem início previsto para as 17h00.

O evento terá depois um passatempo de atribuição de um Cartão Oferta FNAC, no valor de 30 euros, a uma das crianças que tenha marcado presença em todas as Horas do Conto de 2017.