HomePod: Este iPod inteligente promete revolucionar a sua casa

O CEO da Apple, Tim Cook, anunciou esta segunda-feira as seis novidades que vai lançar no mercado ainda este ano. Entre as várias atualizações e novas versões de produtos divulgadas pela gigante da tecnologia para dezembro está o HomePod, um iPod inteligente para a casa, que lhe permite organizar as suas atividades domésticas, como acender as luzes, ver o trânsito e ouvir música com recurso a um sistema de som de alta qualidade.

O HomePod é a aposta da Apple para rivalizar com o Amazon Echo e o Google Home. A marca salienta que este é um “produto melhor”, ao aliar as funções disponibilizadas pelas marcas concorrentes com um sistema de som avançado, procurando “reinventar a música em casa”. Melhoria essa que se verifica no preço. Enquanto o peço do Amazon Echo e do Google Home oscilam entre os 120 e os 180 dólares, o HomePod tem um custo de 349 dólares.

“Tivemos uma experiência de música portátil tão fantástica”, afirmou Tim Cook. “Mas e para as nossas casas? Achamos que conseguimos tornar esta experiência muito melhor. Temos de apreciar a nossa música sem distorção.”