Homem levado pelas ondas na Praia Formosa

Um homem na casa dos 60 anos está desaparecido no mar da Praia Formosa, depois de ter sido arrastado por uma onda. Segundo fonte da Capitania do Funchal trata-se de um turista que estaria com um grupo de amigos a observar a forte ondulação sentida, em consequência do mau tempo que tem fustigado a Região.

A Polícia Marítima está no local, mas tudo aponta para que as buscas decorram apenas amanhã de manhã dada a falta de condições de operacionalidade.

Às primeiras horas da manhã, vão ser accionados vários meios, entre eles o navio patrulha Figueira da Foz.