Hoje há “O Jogo Económico”. Pode um jogador impulsionar a economia de um país?

Hoje, às 21h00, vai poder ver mais uma edição do programa “O Jogo Económico”, o espaço de debate económico onde o desporto é ‘rei’.

Na edição de hoje, e como não podia deixar de ser, vamos analisar todas as implicações económicas e financeiras que implicam a transferência de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus, com a ajuda de um painel residente composto pelo advogado Luís Miguel Henrique e o jornalista João Marcelino, moderado por Andressa Pedry. Este programa conta com a participação especial de Pedro Veloso, CEO da Wisemix, que já se dedicou à análise do valor da marca CR7.

Com a Serie A (principal campeonato italiano) e o futebol transalpino numa crise de identidade, e longe do domínio que AC Milan e Inter de Milão impunham no futebol europeu, a Juventus descobriu a fórmula e aplicou, como disse o treinador Fabio Capello, “o golpe do século”.