H&M diminui preços em resposta a aumento de ‘stocks’

Com 4700 lojas em todo o mundo, a empresa sueca, segunda maior cadeia de vestuário do mundo depois da espanhola Inditex, debate-se com problemas para responder à cada vez mais rápida evolução da moda, que tem feito aumentar os stocks nos dois últimos anos.

Conforme esperado pelos analistas, os ‘stocks’ voltaram a crescer no segundo trimestre terminado em maio: mais 13%.

“A questão principal continua a ser o aumento incontrolável dos ‘stocks’, o que significa uma ameaça persistente na margem bruta nos próximos trimestres”, considera o analista Cedric Rossi, de Bryan Garnier, citado pela agência Reuters.