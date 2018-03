Hipótese de guerra comercial abala empresas exportadoras alemãs

As expetativas de negócio entre as exportadoras alemãs desacelerou em março, penalizado pelo debate sobre protecionismo. O índice Ifo Export Expectations relativo à indústria caiu para 12,8 pontos este mês, em comparação com os 14,8 em fevereiro.

“A produção de metal e expetativas da indústria exportadora de transformação foi enfraquecida pelo debate sobre as tarifas”, aponta o índice, divulgado pelo instituto Ifo esta segunda-feira, sobre a decisão dos Estados Unidos de aumentar as tarifas alfandegárias à importação de aço e metal.

Para já, o presidente norte-americano, Donald Trump, optou por deixar de fora a União Europeia, Austrália, Argentina, Brasil e Coreia do Sul. As exportações de aço e alumínio provenientes da UE vão beneficiar de isenções por parte da administração Trump, segundo anunciou o representante comercial norte-americano, Robert Lightizer, perante um comité do Senado dos EUA, mas a decisão final ainda não é conhecida.