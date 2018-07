Hierro deixa seleção de Espanha

O atual selecionador de Espanha, Fernando Hierro, vai deixar a equipa, abandonando inclusive as suas funções como director desportivo, apesar de ter contrato, confirma a Federação Espanhola de Futebol.

A federação confirma que Hierro declinou a possibilidade voltar ao seu cargo de director desportivo neste organismo e diz que esta recusa se deve “à busca de novos horizontes” por parte do antigo seleccionador de Espanha.

O organismo agradece ainda Hierro pelo seu “compromisso e sentido de responsabilidade” ao colocar-se à frente da seleção de Espanha “em situações extraordinárias”. A federação desejou também felicidades ao antigo seleccionador.

De recordar que Hierro assumiu funções como seleccionador de Espanha, poucos dias antes do arranque do Campeonato do Mundo, em substituição de Julian Lopetegui, que aceitou ser treinador do Real Madrid.