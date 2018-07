Herança ou divórcio: saiba como tratar a questão de forma rápida e simples

Divórcios e heranças são dois dos processos que mais se podem prolongar devido às burocracias que envolvem. No entanto, existe um meio mais prático para que o assunto possa ser resolvido. De acordo com o portal dos ‘Direitos e Deveres do Cidadão’ da Fundação Manuel dos Santos, esse método passa por se deslocar a um balcão das heranças e divórcios com partilha do património conjugal.

Este espaço permite ultrapassar obstáculos burocráticos e formalidades dispensáveis, em atos de natureza notarial e de registo e simplificar os procedimentos associados a partilhas de heranças, em caso de morte, ou do património conjugal, em caso de divórcio.

Os balcões funcionam em todos os serviços de registo civil e em algumas conservatórias do registo predial e de uma só vez pode realizar várias operações, como proceder à habilitação de herdeiros, partilha de bens de uma herança e aos correspondentes registos, ou realizar todo o processo de divórcio, a partilha do património conjugal e o registo dos bens partilhados.