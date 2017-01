“Hello Mr. President”: Theresa May visita Donald Trump

Mas a nova aliança tem ramificações anteriores: não é por acaso que Trump foi um dos poucos políticos (fora do núcleo da direita popular europeia) que aplaudiu a vitória do Brexit no referendo britânico de há meses.

Na sequência desse inesperado resultado, os britânicos não podiam estar mais interessados na renovação da aliança com os seus ‘velhos’ aliados: com as portas da União Europeia a fecharem-se cada vez mais, os britânicos voltam-se novamente para o outro lado do Atlântico.

Trump, que deixou bem claro não contar com Bruxelas para coisa nenhuma, prometeu um acordo “muito rápido” com a Grã-Bretanha, para firmar oportunidades fora do mercado único europeu.