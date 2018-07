Havai é o primeiro território do mundo a proibir protetores solares. Tudo em nome do ecossistema

O Havai vai proibir o uso de protetores solares que contenham oxibenzona e octinoxato, tornando-se o primeiro país do mundo a fazê-lo. A lei, que vai ser assinada esta semana, tem em conta vários estudos científicos que demonstram que estas substâncias químicas põem em causa os recifes de corais, devendo a proibição entrar em vigor a partir de janeiro de 2021.

O decreto-lei que o governador democrata deste estado norte-americano, David Ige, se prepara para assinar prevê a proibição da venda e uso de protetores solares, exceto com indicação médica. O documento indica que a oxibenzona e octinoxato “têm impactos prejudiciais significativos no ambiente marinho e nos ecossistemas residentes do Havai, incluindo recifes de corais que protegem o litoral”.

Estudos mostram que estas substâncias químicas matam os corais em desenvolvimento e aumentam o seu branqueamento. Além disso, estas substâncias, presentes nos protetores solares, podem causar danos irreparáveis no ADN dos pólipos. Este tipo de substâncias chegam aos recifes, sobretudo, através dos mergulhadores que colocam protetor solar sobre a pele e das descargas de esgotos.