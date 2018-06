Harley-Davidson vai transferir parte da produção para fora dos EUA para evitar tarifas extra

A fabricante de motas norte-americana Harley-Davidson anunciou esta segunda-feira que vai transferir parte da sua produção para fora dos Estados Unidos. A medida tem como objetivo manter o negócio viável na União Europeia, depois de a União Europeia (UE) ter aplicado tarifas de importação extra para compensar o impacto das taxas aduaneiras sobre o aço e o alumínio.

Em comunicado, a Harley-Davidson explica que “aumentar a produção internacional para aliviar a sobrecarga de taxas aduaneiras impostas não é da preferência da empresa, mas representa a única opção sustentável para tornar os motociclos acessíveis aos clientes na União Europeia e manter um negócio viável em toda a Europa”.

A empresa sediada em Milwaukee, no estado norte-americano de Wisconsin, indica que as motas que exporta dos Estados Unidos para a UE teriam um custo médio de 2.200 dólares a mais. “O tremendo aumento nos custos, transferido para revendedores, teria um impacto imediato e duradouro nos negócios, afetando negativamente a sustentabilidade do negócio”, indica a Harley-Davidson.