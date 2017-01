Hamas avisa Trump: mudar embaixada para Jerusalém é cruzar “linha vermelha”

O movimento islamita Hamas advertiu o novo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que a eventual deslocação da embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém significa “atravessar todas as linhas vermelhas”.

“Advertimos para os perigos de mudar a embaixada norte-americana de Telavive para a Jerusalém ocupada”, afirmou o movimento islamita num comunicado difundido esta segunda-feira em Gaza e citado pela agência espanhola Efe.

A eventual transferência, que Trump anunciou durante a campanha eleitoral, foi um dos assuntos de que falou no domingo o novo Presidente com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, numa conversa telefónica ao final do dia.