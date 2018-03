Haja coragem

Sobre a tão falada mas não menos esquecida reforma do Estado, o diagnóstico há muito está feito: uma entidade gigantesca e tentacular, desajeitada, excessivamente burocrática, com um apetite voraz e despudorado por impostos, taxas e taxinhas e ineficaz e ineficiente em muitas áreas.

O Estado gosta de comandar e vive enredado numa teia de papeis conflituantes, chegando por vezes a ser simultaneamente utente, prestador e regulador. Os problemas são muitos, transversais, e acarretam grave prejuízo para o desenvolvimento do país.

Desde a morosidade da justiça ao caos no sistema de ensino em razão dos sucessivos avanços e recuos nos sistemas de avaliação dos docentes e nos próprios métodos educativos e programas curriculares, passando pela enorme burocracia dos serviços públicos (que se mantém apesar do crescimento da informatização), pelas fragilidades e insuficiências do sistema nacional de saúde e ainda pelo complexo, pesado, instável e pouco transparente sistema fiscal.