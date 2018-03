Haitong agrava prejuízos para 130,2 milhões em 2017

O Haitong Bank revelou no site da CMVM as suas contas consolidadas de 2017, apresentando um prejuízo de 130 milhões de euros, um agravamento 35,4% dos resultados líquidos negativos, uma quebra de 24,2% do produto bancário (isto apesar das comissões terem subido 65,0%), uma queda da margem financeira (diferença entre juros pagos e juros recebidos) de 13,2%, uma redução de 25% da sua carteira de crédito e imparidades no montante de 86,5 milhões de euros (+50% do que em 2016). Os recursos de clientes também caíram (-29,9%).

Os custos subiram 5,5% face a 2016, sobretudo devido ao aumento dos custos com pessoal, que escalaram 13,3%. Isto deve-se ao processo de reestruturação por que passou o banco, o que implica as necessárias indemnizações. O banco diz no relatório que o montante de custos que soma 126 milhões de euros em 2017 inclui um custo extraordinário, no montante de 50 milhões de euros, decorrente do plano de reestruturação implementado em 2017. “Desta forma, a base de custos recorrentes é agora significativamente menor do que a verificada no ano passado, um passo crucial para que o Banco volte a registar resultados operacionais positivos”, diz o Haitong.

O banco liderado pelo chinês Lin Yon e por Wu Min (ao comando da Comissão Executiva) explica o aumento dos prejuízos com “o processo de transição para o novo modelo de negócio que continuou ao longo do ano de 2017, juntamente com a redução dos custos operacionais e a reestruturação do balanço”. Diz o banco que “estas iniciativas, essenciais para o futuro do Haitong Bank, foram responsáveis pelo significativo prejuízo registado no ano, não só devido ao registo de custos de restruturação não recorrentes mas também ao impacto negativo nas receitas resultante do reposicionamento do negócio”.