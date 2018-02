Haitong Bank encaixa 13,2 mil milhões de euros com a venda de subsidiárias de Londres e Nova Iorque

O Haitong Bank confirmou hoje a concretização da alienação da totalidade do capital social da Haitong Securities USA LLC, Haitong (UK) Limited e da Haitong Securities (UK) Limited à Haitong International (BVI) Limited.

Com a venda das subsidiárias de Londres e Nova Iorque o banco encaixa 2,9 mil milhões e 10,3 mil milhões de euros respetivamente.

Isto decorre do comunicado que diz que ” valor de alienação da Haitong Securities USA LLC foi de 16.778.468,03 dólares (considerando o câmbio de 23 de Fevereiro, corresponde a aproximadamente 13.642.140,04 euros), com uma mais-valia contabilística no valor de 10.329.856,69 euros”, lê-se no comunicado.