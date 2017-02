Hackathon global escolhe Portugal como um dos palcos de ação

Portugal vai participar no primeiro ‘hackathon’ global que, no prazo de 48 horas, visa conectar e reunir ‘hackers’, ‘designers’, programadores e startups em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, de forma a encontrar soluções realistas relativamente à Indústria, Inovação e Infraestrutura, à Redução da Desigualdade, e à Produção e Consumo Sustentáveis.

Lisboa, Lagos, Nova Iorque, Londres, Rio de Janeiro, Bali, Genebra, Barém e Chandigarh são as regiões envolvidas nesta maratona intensiva, que irá contar com equipas de nove países, em cinco continentes diferentes.

As equipas vencedoras terão acesso a uma panóplia de recursos capazes de tornar as ideias em negócios reais. Mais tarde, terão a oportunidade de demonstrar o seu produto na sede da ONU. As ideias premiadas serão colocadas na página da UnInflux, organizadora do evento, com o objetivo de atrair investidores, mentores e funcionários.