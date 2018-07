Habitantes de Pequim têm apenas 0,22% de comprar carro

Os habitantes de Pequim, a capital da China, têm 0,22% de hipóteses em conseguir uma matrícula com a qual podem comprar um carro. Para se perceber isto, há que explicar que Pequim é uma cidade de grandes números e que a Comissão de Transportes de Pequim quer reduzir o número de carros em circulação na cidade.

Uma pesquisa rápida no Google permite-nos saber que a capital chinesa tem uma área de 18.808 km2. Lisboa, a capital e a maior cidade de Portugal, tem 100 km2, enquanto o Porto, a segunda maior cidade portuguesa, tem pouco mais de 41 km2. Por outras palavras, as estradas de Pequim têm muito mais capacidade de circulação do que provavelmente Portugal inteiro.

Em Pequim, vivem cerca de 21.7 milhões de pessoas e em abril de 2017 tinham matrícula da cidade cerca de 5.97milhões de carros – só em carros, uma cidade chinesa tem mais de metade do número de pessoas a viver em Portugal. Se aos quase 6 milhões de automóveis somarmos ainda os cerca de 700.000 carros com matrículas de outras províncias e que circulam na capital chinesa diariamente, o número de automóveis cresce ainda mais.