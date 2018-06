Habitação da Madeira valoriza pelo terceiro mês consecutivo

A Madeira é a terceira região do país com o valor da habitação mais elevado atrás do Algarve e da Área Metropolitana de Lisboa.

A habitação da Madeira voltou a aumentar de valor em maio pelo terceiro mês consecutivo de acordo com os dados da Direcção Regional de Estatística (DREM). A subida foi de um euro face ao mês anterior. A Madeira volta a se aproximar perigosamente da barreira dos 1.300 euros por metro quadrado que foi registada pela última vez em dezembro de 2017. Em maio o valor da habitação da Região ficou nos 1.293 euros por metro quadrado. Trata-se de uma valorização de 0,1% face ao mês anterior, onde ficou nos 1.292 euros por metro quadrado, mas de 5% em comparação com o período homólogo. Este incremento abrangeu os apartamentos onde se assistiu a uma subida de 0,5% em termos mensais e de 8,9% a nível homólogo. Nas moradias existiu mais contenção tendo em conta a quebra mensal de 0,4% e a valorização homóloga de 0,6%. A Madeira é a terceira região do país com o valor de habitação mais elevado atrás do Algarve e da Área Metropolitana de Lisboa.