Há um novo guia de apoio ao negócio imobiliário: “Temos investidores como nunca em Portugal”

“Hoje, Portugal está a aproveitar condições únicas e somos um dos destinos mais atrativos no mundo para aqueles que querem viajar, viver, investir ou trabalhar fora”. Palavra de Governo. A mensagem de confiança é de Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, e serve de abertura ao mais recente guia de investimento imobiliário em Portugal.

A terceira edição do “The Property Handbook – a Real Estate Investment Guide”, apresentada esta terça-feira, 20 de março, pela CBRE e pela Vieira de Almeida & Associados (VdA), mostra que o país representou um retorno de investimento em imobiliário comercial de 2,2 mil milhões de euros em 2017.

A consultora imobiliária e a sociedade de advogados juntaram-se, assim, para transmitir conhecimento ao mercado e lançar um novo manual com informação sobre Portugal que possa impactar o futuro investidor neste ramo, nomeadamente enquadramento legal e fiscal, dados estatísticos, maiores pólos de investimento (inclusive dentro das grandes áreas metropolitanas) e uma análise da evolução do setor na última década, ilustrada com gráficos, mapas e imagens alusivas ao tema.

O novo ‘caça ao investidor estrangeiro’ foca-se sobretudo no mercado externo, uma vez que, desde a retoma económica do país, tem crescido e passou a significar aproximadamente 80% do capital investido, no ano passado. Depois de duas edições anteriores, em 2012 e 2015, marcadas pela estagnação do mercado e pelo arranque da recuperação, as duas firmas acreditam que a edição de 2017 chega num momento em que se está a “relançar o país” e que a “liquidez pode ser uma oportunidade”.

No que diz respeito ao mercado residencial, a consultora estima que só no passado tenha havido um total de 152 mil contratos de vendas casas e que a variação do preço das habitações tenha atingido os 9%.

“Há novos investidores e os que já cá estavam querem repetir investimentos”, sublinha Miguel Marques dos Santos, sócio do departamento de imobiliário da VdA, no evento de apresentação do guia. Segundo Cristina Arouca, diretora de Research da CBRE Portugal, “não há sinais de que a vaga de investimento em imobiliário vá acabar” num futuro próximo e “ainda há margem para subir mais as rendas” nos grandes ativos comerciais.

De acordo com Francisco Horta e Costa, diretor geral consultora em Portugal, “temos investidores como nunca tivemos no mercado imobiliário em Portugal”. Além disso, o mercado está mais saudável porque se centra em capital próprio, o rácio de financiamento é mais baixo e, ainda que as yields desçam, quando os novos projetos estão a ser construídos já foram vendidos.