Há mais um interessado na compra do Novo Banco

A Aethel Limited, criada no início de dezembro pela Aethel Partners de Ricardo Santos Silva para adquirir o Novo Banco, manifestou o interesse junto do responsável pelas negociações do lado do Fundo de Resolução/Banco de Portugal. A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios na edição de hoje.

Mas terá recebido a resposta que nesta fase já só é possível participar no processo se concorrer juntamente com um dos fundos norte-americanos que ainda estão na corrida (Lone Star e Apollo/Centerbridge).

Citando uma carta da empresa liderada por Ricardo Santos Silva e Aba Schubert, o Jornal de Negócios conta que a Aethel Partners solicitou uma reunião com Sérgio Monteiro, tendo expressado “o interesse na aquisição do banco juntamente com certos investidores”, que não foram identificados. Mas que segundo fontes contactadas pelo Jornal Económico seriam fundos de private equity internacionais.